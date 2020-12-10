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    Каков возраст самого молодого кандидата в депутаты Мажилиса

    10 Декабря 2020, 15:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько женщин и молодежи выдвинуто политическими партиями на выборы в Мажилис, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В партийные списки включены 90 женщин и 222 мужчины. В возрасте до 29 лет 19 человек. Самые молодые кандидаты 1995 года рождения, возрастные – 1950 года рождения. Средний возраст - 46,7 лет. В партийные списки включены 34 депутата Мажилиса Парламента VI созыва. Представлены 12 национальностей, в том числе 79,8% - казахи, 13,8% - русские, также есть в списках корцы, белорусы, узбеки, уйгуры, украинцы, азербайджане, немцы, поляки, татары, чуваши», - уточнил Константин Петров.

    Спикер добавил, что сведения о регистрации партийных списков направлены в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан для проверки достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатами, выдвинутыми политической партией, и их супругами. Достоверность информации о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом, выдвинутым политической партией, и его (ее) супругой (супругом), проверяется органами государственных доходов в течение пятнадцати дней со дня регистрации партийного списка.

    На основании регистрации партийных списков открыты специальные временные счета избирательного фонда политической партии.

    Автор:

    Серик Сабеков

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