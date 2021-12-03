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    Каков уровень безработицы в Костанайской области

    3 Декабря 2021, 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков уровень безработицы в Костанайской области, сообщил на брифинге в СЦК глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря успешной реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», в 2021 году мерами занятости охвачено 28 тыс. человек (план – не менее 27 тыс. человек). Перевыполнение составило 4%», - сказал Архимед Мухамбетов.

    Было отмечено, что на профессиональное краткосрочное обучение направлено 499 человек, или 118,8% от плана.

    Трудоустроены на постоянные рабочие места 18 664 человека, на социальные рабочие места – 737, молодежную практику – 505 человек, общественные работы – 3 894 человека, мерами государственной поддержки добровольного переселения охвачены 594 человека.

    «С начала года создано 19,4 тыс. рабочих мест, в том числе 12,1 тыс. – постоянные. Перевыполнение плана на 14,1%. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации уровень безработицы по области не превысил 4,8%», - проинформировал Архимед Мухамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Костанайская область Занятость
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