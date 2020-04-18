Каков размер пітір садақа в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Размер ритуальных пожертвований - пітір садақа - с одного человека в этом году составляет 370 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с режимом ЧП в стране, ритуальные пожертвования «Пітір садақа» можно перечислять посредством мобильного приложения Kaspi.kz. Согласно договору, заключенному между ДУМК и руководством банка, этот проект будет реализован в священный месяц Рамадан. В данный момент ведутся оставшиеся работы по проекту. В ближайшие дни после полного завершения работы будет запущен проект онлайн-пожертвования. Об этом будет сообщено дополнительно», - рассказали в ДУМК.

Согласно информации ДУМК, в мобильное приложение будут включены счета центральных мечетей в каждой области и городах республиканского значения.

«Каждый гражданин сможет перевести пожертвование на счет мечети в своем регионе, не выходя из дома и не выходя из дома, в режиме онлайн. Размер «Пітір садақа» был выведен по средней стоимости 2 кг муки», - добавили в ДУМК.

Напомним, сегодня было опубликовано расписание Оразы по всем регионам Казахстана.



