Каков прогноз на рынке коммерческой недвижимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель ассоциации управляющих и сервисных компаний QAZ PROPERTY Кайрат Кокенов рассказал о прогнозе на рынке коммерческой недвижимости после введения санкций в отношении России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в строительстве наблюдаем большой дефицит материалов, оборудования, часть из которых мы поставляли из РФ. Россия запретила экспорт ряда материалов и оборудований. Эти вопросы решаются, но влияют на сроки и стоимость строительства. Также возникли сложности с логистикой материалов и оборудований из зарубежных стран, так как мы используем значительное количество зарубежных качественных оборудования и материалов. На текущий момент мы не можем дольше прогнозировать себестоимость проектов. Мы пересматриваем финансовую модель», - рассказал Кайрат Кокенов в ходе конференции в столице.

По его словам, арендные ставки коммерческой недвижимости остались на прежнем уровне. Рост ставок сдерживается уровнем деловой активности.

Также Кайрат Кокенов рассказал, какой прогноз ожидает рынок коммерческой недвижимости по Нур-Султану и Алматы.

«Сейчас новые площади скорее всего сдаваться не будут, будут достраиваться существующие. Будем видеть сокращение предложения качественных офисных и торговых площадей. Именно здесь акцентирую на качественных площадях, потому что существуют действующие офисы и торговые центры. Скорее всего каких-то активных инвестиций не будем наблюдать, а будем выбирать реконструкцию или стройку существующих площадей», - сказал К. Кокенов.