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    Каков новый порядок согласования прокурором ключевых процессуальных решений в РК

    19 Февраля 2021, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новом порядке согласования прокурором ключевых процессуальных решений рассказал заместитель Генпрокурора РК Марат Ахметжанов в ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На платформе «Е-уголовное дело» полностью реализуется новый порядок согласования прокурором ключевых процессуальных решений, что обеспечивает оперативный доступ к материалам уголовных дел и своевременное выявление нарушений», - сказал Марат Ахметжанов.

    Этот проект, по его словам, внедрен в рамках исполнения поручения Главы государства, данных в Послании «Казахстан в новой реальности: Время действий» от 1 сентября 2020 года. В этой связи, Генпрокуратурой подготовлен ряд изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство.

    С 1 октября 2020 года в пилотном режиме к этой работе присоединились все регионы.

    С 31 декабря 2020 года вступил в силу Закон «Об усилении защиты прав граждан в уголовном процессе», предусматривающий процедуру согласования прокурором ключевых процессуальных решений.

    «Суть этой работы заключается в том, что следователь свое решение о признании лица подозреваемым, квалификации, переквалификации деяния, прерывании сроков, прекращении дела, а также протокол обвинения лица и постановление о применении приказного производства формирует в ЕРДР в электронном виде», - пояснил Марат Ахметжанов.

    Было отмечено, что прокурор в режиме онлайн проверяет в установленные сроки их законность, в случае выявления нарушений принимает меры. Без согласования и утверждения прокурором вышеуказанные процессуальные решения не будут иметь юридической силы.

    Кроме того, участники уголовного процесса имеют возможность дистанционно отслеживать принятые процессуальные решения, в случаях несогласия, своевременно их обжаловать.

    «Такая модель сокращает время подготовки процессуальных документов и сроки следствия, обеспечивает защиту прав и свобод лиц, незаконно вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Реализация этих нововведений является первым этапом перехода на трехзвенную модель уголовного процесса», - добавил Марат Ахметжанов.

    По данным ведомства, за истекший период 2021 года в рамках УПК прокурорами согласовано и утверждено 29 934 решений, отказано в согласовании и утверждении по 4101 решению.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Цифровой Казахстан
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