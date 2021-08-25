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    Каков механизм Концепции местного самоуправления до 2025 года

    25 Августа 2021, 16:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане принята Концепция местного самоуправления на 2021-2025 годы. О значении новой концепции рассказал заместитель директора департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Миржан Иманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства поручил разработать концепцию местного самоуправления. Ранее в стране была реализована концепция местного самоуправления на 2013-2020 годы. Для дальнейшего продолжения работы в данном направлении 18 августа т. г. утверждена и принята новая государственная концепция на 2021-2025 годы. Сегодня мы приступили к реализации этой концепции. Один из моментов – выборы сельских акимов, организованные впервые в стране. В мае этого года были внесены изменения в соответствующий закон, а в июле состоялись выборы акимов сел. Всего в стране 2345 сельских округов, в этом году избраны 730 акимов сел. А по остальным селам будут проведены выборы по окончании срока службы действующих акимов», - сказал Миржан Иманбаев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    По его словам, сейчас находится в разработке проект соответствующего закона.

    «Также в стране будет принят новый закон «О местном самоуправлении». Сегодня действует общий и масштабный Закон «О государственном и местном самоуправлении». В частности, будет отдельно выведено местное самоуправление, разработано новое законодательство. Разрабатывается проект данного закона. В нем будет четко отражена деятельность аппарата сельского округа, задачи и значение работы совета в нем. Согласно плану, закон будет принят в 2022 году», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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