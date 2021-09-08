Каков формат обучения школьников в Казахстане и за рубежом в новом учебном году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спустя полтора года казахстанские школы снова распахнули двери для учащихся. Новый учебный год начался в традиционном формате. Корреспонденты МИА «Казинформ» изучили, каков формат обучения школьников в Казахстане и за рубежом в 2021-2022 учебном году.

Казахстан, наряду с Великобританией, США, Италией, Францией, Кореей, Сингапуром начал учебный год в традиционном формате.

Что касается санитарно-эпидемиологических мер: в казахстанских школах проверяют термометрию, проводят проветривание, кварцевание, дезинфекцию классов, масочный режим, соблюдение социальной дистанции, гибкое расписание уроков и перемен, организованы смены и подсмен. Закрепляют кабинет за классом по принципу «один класс – один кабинет», также отменены массовые мероприятия.

В школах Великобритании тоже проверяют термометрию, проводят проветривание, дезинфекцию классов, должно соблюдаться социальное дистанцирование, учитывается гибкий график уроков, перемен, изменение продолжительности уроков, количества смен, организован вход/выход, а питание организовано в классах или в столовых небольшими группами.

В Соединенных штатах Америки в школах проверяют термометрию, проводят проветривание, дезинфекцию классов, должно соблюдаться социальное дистанцирование, учитывается гибкий график уроков, перемен, изменение продолжительности уроков, количества смен, организован вход/выход, а питание организовано в классах или в столовых с соблюдением дистанции.

В школах Франции также соблюдаются следующие принципы: термометрия, проветривание, дезинфекция классов, соблюдение социальной дистанции, гибкий график уроков, перемен, изменение продолжительности уроков, количества смен, организация входа/выхода, прибытие и отъезд учащихся распределены по времени, движение учеников в школах ограничено, питание организуется в классах или в столовых с соблюдением дистанции.

В Италии тоже особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических мер в школах. В частности неукоснительно следует проверять термометрию, проветривать и проводить дезинфекцию в классах, соблюдать социальную дистанцию, следовать гибкому графику уроков, перемен, быть готовым к изменению продолжительности уроков, учитывать количество смен - организация входа/выхода. Питание организовано в классах или в столовых с соблюдением дистанции.

В школах Кореи придерживаются следующих санитарно-эпидемиологических мер: термометрия, проветривание, дезинфекция классов, соблюдение социальной дистанции, гибкий график уроков, перемен, изменение продолжительности уроков, количества смен - организация входа/выхода. Также установлены очистители воздуха 24/7, разработаны электронные приложения для мониторинга состояния здоровья учащихся, педагогов и отслеживания контактных лиц, а питание организовано в классах или в столовых с соблюдением дистанции.

В сингапурских школах проводят термометрию, проветривают и дезинфицируют классы, соблюдается социальная дистанция, гибкий график уроков, перемен, следует быть готовыми к изменению продолжительности уроков, количеству смен, перемены установлены в разное время, фиксированное время прихода и ухода из школы, разработаны электронные приложения для мониторинга здоровья школьников и отслеживания контактных лиц, а питание организовано в классах.

Что касается требований к школьной форме, в Казахстане ношение школьной формы необязательно, разрешается посещать школу в одежде классического стиля. В Великобритании школьная форма обязательна, рекомендовано чаще стирать форму во избежание заражения вирусом. В Соединенных Штатах Америки установление требований к школьной форме находится в компетенции школ. Во Франции и Италии требований по обязательной школьной форме нет. А в Корее обязательно ношение школьной формы, исключение - дети из малообеспеченных семей. В Сингапуре школьная форма обязательна, но детям из малообеспеченных семей разрешено не носить школьную форму.

Что касается требований к вакцинации педагогов, в нашей стране - 100% вакцинация педагогов и сотрудников школ, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания.

В Великобритании идет добровольная вакцинация, работники школы и учащиеся должны проходить ПЦР-тест два раза в неделю. В США, Италии, Корее и Сингапуре тоже обязательная вакцинация педагогов, утверждены сроки по вакцинации педагогов. Во Франции идет добровольная вакцинация.

Стоит отметить, что в Казахстане нет требований к вакцинации учащихся. В то же время в Великобритании, США, Франции, Италии, Корее проводится вакцинация детей от 12 лет, а в Сингапуре идет массовая вакцинация детей от 12 лет.

Необходимо отметить, что ВОЗ и ЮНИСЕФ призывают не допустить закрытия школ и обеспечить безопасность обучения в условиях пандемии COVID-19. С таким заявлением обратились представители международных организаций к странам Европы и Центральной Азии.

«Миллионы детей в Европейском регионе, где сейчас доминирует отличающийся высокой контагиозностью вариант вируса SARS-CoV-2 «дельта», возвращаются в школу, и Европейское региональное бюро ВОЗ, и Региональное бюро Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) призывают не допустить закрытия школ и обеспечить безопасность школьного обучения, предприняв меры для минимизации распространения вируса», - говорится в сообщении.

По мнению представителей ВОЗ и ЮНИСЕФ, эти меры включают обеспечение вакцинацией против COVID-19 для преподавателей и других сотрудников школ в числе целевых групп согласно национальным планам вакцинации, а также обеспечение вакцинации для уязвимых групп населения.

«Также вакцинация должна быть обеспечена для детей старше 12 лет с нарушениями здоровья, создающими высокий риск тяжелого течения COVID-19. Важной мерой также является осуществление позитивных изменений в школьной среде, таких как улучшение вентиляции в классах, ограничение (по мере возможности) числа детей в классе, физическое дистанцирование и регулярное тестирование для детей и персонала», – считают в ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Сейчас важно не допустить перебоев в очном школьном образовании в странах Европейского региона ВОЗ.

«Пандемия еще не окончена. Обеспечить бесперебойную работу школ во всем Регионе – наша общая задача. Мы не можем допустить, чтобы дети и подростки еще один год страдали от сбоев в получении образования. Вакцинация и защитные меры помогут нам не допустить повторения худшего сценария пандемии, когда мы оказались в карантине, а наши дети не могли ходить в школу. Школа – это не просто здание. Это место, где дети учатся, чувствуют себя в безопасности и играют. Школы – это сердце наших сообществ. Когда школы закрываются, дети не могут учиться, не могут быть рядом с друзьями. Они могут становиться жертвами домашнего насилия. Пандемия только лишь усугубила и без того недопустимую ситуацию. Мы должны сделать так, чтобы школы вновь открылись, и не допустить их повторного закрытия», - отметил заместитель директора Регионального бюро ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии г-н Филипп Кори.



