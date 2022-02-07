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    Каков дефицит пастбищных земель в Казахстане

    7 Февраля 2022, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О дефиците пастбищных земель в сельской местности Казахстана рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе презентация законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в сельской местности имеется около 21 млн га пастбищ, еще 13 млн га не хватает», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы депутатов.

    Глава МСХ добавил, что с прошлого года проводится работа по возврату в госсобственность пастбищных земель.

    Депутатами было отмечено, что на сегодня в сельской местности проживает 8 млн человек и только 500 тысяч обеспечены постоянной работой, остальные - самозанятые.

    Ранее сообщалось, что местные исполнительные органы согласно законопроекта наделяются конкретными дополнительными полномочиями в части создания условий для развития личных подсобных хозяйств.

    «Прежде всего, это касается вопросов обеспечения пастбищными и сенокосными угодьями в рамках земельного законодательства, организации снабжения материальными ресурсами, реализация выращенной продукции. Даем им право в зависимости от возможности местных бюджетов, решить проблемные вопросы развития личных подсобных хозяйств в части, создания необходимой производственной инфраструктуры для их кооперативов. Усиливаем их ответственность по вопросам развития личных подсобных хозяйств, вводим норму отчетности акимов перед жителями села по данному вопросу», - пояснил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство
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