Какого уровня достиг госдолг Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный долг составляет менее 25% к ВВП. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, докладывая об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минфина заявил, что по вопросу государственного долга на сегодня все установленные долговые ковенанты соблюдаются.

«Проводимая политика управления госдолгом будет осуществляться в строгом соблюдении установленных финансовых ограничений. Данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства. Мы поддерживаем инициативы ВАП по повышению открытости и прозрачности принятых обязательств. Их рекомендации будут учтены и использованы в работе», - заверил Ерулан Жамаубаев.

Министр также затронул вопрос работы квазигосударственного сектора.

«На сегодня Правительством совместно со Всемирным банком ведется работа по реформированию квазигосударственного сектора. Данные подходы коррелируются с передовыми практиками и стандартами ОЭСР, которые позволят создать условия для формирования эффективного, компактного и прозрачного квазигоссектора», - отметил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, в этой связи дивидендная политика будет пересмотрена.

«Вопрос по мониторингу за освоением средств субъектов квазигосударственного сектора и их подотчетности решается в рамках проекта нового Бюджетного кодекса», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.