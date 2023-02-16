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    Какое наказание предусмотрено в Казахстане за незаконные археологические раскопки

    16 Февраля 2023, 10:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов разъяснил механизм лицензирования археологической деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 12 Закона «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» деятельность по проведению археологических работ лицензируется. В организации, претендующей на получение лицензии, обязательно должны работать опытные ученые и специалисты. Лицензия выдается уполномоченным органом по согласованию с местными исполнительными органами», - написал Алтай Кульгинов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, на сегодняшний день лицензии на проведение археологических раскопок имеют 24 организации.

    Материалы, найденные в ходе раскопок, после регистрации передаются в государственные музеи. После завершения археологических изысканий лицензиат отчитывается перед Министерством в течение 10 дней. За незаконные археологические раскопки предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 295 Уголовного кодекса», - добавил зампремьера.

    Согласно статье 295 УК РК, деяние наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Археология
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