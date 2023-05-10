Какое наказание грозит водителям самокатов за выезд на дорогу без шлема

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в Казахстане пока не ведут статистику наездов водителей электросамокатов на пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистика ведется только в том случае, если самокат на проезжей части совершил ДТП с участием автомобиля. Вот таких ДТП у нас 43 в прошлом году было, один человек погиб. Все они в Алматы. В этом году есть два такие факта, но это та статистика, когда столкнулся самокатчик с машиной или с мотоциклом. Гораздо больше происшествий, когда они сбивают пешеходов на тротуарах. Этой статистики нет. Когда мы этот вид передвижения узаконим, наверное, Генпрокуратура и такую статистику заведет», - сказал Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса.

Заместителя министра внутренних дел также спросили, не будет ли ограничение скорости в 25 км для электросамокатов создавать дополнительные заторы на дорогах.

«Во-первых, у всех шеринговых компаний - это максимальная скорость самокатов. Во-вторых, большая скорость уже по определению является очень опасной. Если самокатчик выезжает на проезжую часть, у него обязательно должен быть шлем и светоотражающий элемент в ночное время. За нарушение этого требования есть административная ответственность - статья 620 «Прочие нарушения». Она предусматривает либо предупреждение либо штраф в 3 МРП», - отметил замминистра, уточнив, что лишение прав за это пока не предусмотрено.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения».

Ранее сообщалось, что предлагается разрешить водителям электросамокатов и мопедов передвигаться по правой стороне движения, а законное право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами.



