Какое наказание грозит в случае неуплаты налога на транспорт вовремя

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Какое наказание грозит гражданам страны в случае неуплаты налога на транспорт вовремя, рассказал заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области Ербол Утеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оплатить налог на транспортные средства физические лица должны не позднее 1 апреля 2023 года.

Ставки налоги устанавливаются в МРП и зависят от мощности двигателя. Рассчитать сумму налога можно самостоятельно с помощью калькулятора в мобильном приложении е-Salyk Azamat, телеграмм чат бота @SalyqBot или на сайте www.kgd.gov.kz.

Вместе с тем, предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в текущем месяце пользователям мобильного приложения АО «Каспи банк» в виде PUSH-уведомлений.

Оплатить налог также можно посредством в приложениях банков второго уровня или в Казпочте.

Физическими лицами налог на транспорт уплачивается по месту жительства владельца, а не по месту регистрационного учета авто.

Е.Утеев напомнил, что в случае неуплаты налога в срок за каждый день просрочки начисляется пеня в размере, 1,25-кратном официальной ставке рефинансирования.

Кроме того, должнику направляется уведомление о погашении задолженности сроком исполнения 30 рабочих дней. После этого, если сумма долга составляет свыше 1 МРП, должнику направляется налоговый приказ о взыскании задолженности, которую нужно погасить в течение 5 рабочих дней.

«В случае непогашения задолженности, в целях принудительного взыскания, налоговые приказы направляются судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25 процентов от суммы долга», – проинформировал Ербол Утеев.

Помимо того, должники не смогут открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее.

Наряду с этим, в рамках оперативно-профилактических мероприятий будут возобновлены совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками дорожной полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей для принятия соответствующих мер по взысканию задолженности с физических лиц путем вручения уведомлений о погашении налоговой задолженности, а также ограничение в использовании автотранспортного средства должника (помещение на штрафстоянку) по вынесенным постановлениям о возбуждении исполнительного производства частных судебных исполнителей.

Согласно подпунктам 5) и 6) пункта 3 статьи 490 Налогового кодекса не являются плательщиками налога на транспортные средства, следующие лица: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан» по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.

При этом согласно пункту 4 статьи 490 Налогового кодекса положения подпунктов 5) и 6) части первой пункта 3 настоящей статьи применяются в течение налогового периода по одному автотранспортному средству (кроме легкового автомобиля с объемом двигателя свыше 4 000 кубических сантиметров, в отношении которого в уполномоченном государственном органе произведены регистрационные действия, связанные со сменой собственника транспортного средства, после 31 декабря 2013 года) независимо от того, относится ли физическое лицо, имеющее право применения положений таких подпунктов, к одной или к нескольким категориям, указанным в них.

Вместе с тем, согласно подпункту 1) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2022 года № 322-VІ ЗРК «О ветеранах» к лицам, приравненным по льготам к участникам Великой Отечественной войны относятся лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 – 1987 годах, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях.

Таким образом, в случае наличии на праве собственности лица, принимавшего участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 – 1987 годах одного транспортного средства (до 4000 кубических сантиметров включительно), то данный автотранспорт подлежит освобождению от уплаты налога.