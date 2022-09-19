Какое наказание грозит в РК за ложные сообщения о бомбах и минах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел предупреждают казахстанцев об уголовной ответственности за ложные сообщения о терроризме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в очередной раз проводим брифинг по вопросу профилактики заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Поводом этому послужили непрекращающиеся факты лжетерроризма и попытки злоумышленников дезорганизовать деятельность различных органов и учреждений», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, в Астане, Алматы и отдельных регионах страны крупные торгово-развлекательные центры, аэропорты, школы, здания судебных органов и даже больницы неоднократно подвергались анонимным атакам со стороны неизвестных лиц.

«Заведомо ложные сообщения об актах терроризма – не шутки и не забава, а уголовно наказуемое деяние. Такое преступление считается оконченным уже с момента доведения до адресата заведомо ложных сведений», - напомнил спикер.

Наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривается в статье 273 Уголовного кодекса РК. За преступление грозит штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей или 15,9 млн тенге, либо исправительные работы в том же размере, а также лишение свободы на срок до 5 лет.

Недавно сообщалось, что в полицию поступило ложное сообщение о минировании одного из торговых домов в Алматы.



