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    Какое наказание грозит сыну Турлыханова за побег – ответ министра обороны РК

    4 Июля 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал побег сына Даулета Турлыханова из воинской части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С разрешения органов преследования он находился под наблюдением командования и совершил самовольную отлучку. Я еще раз хотел бы сказать, что армия - это не колония для содержания малолетних преступников, у нас совершенно другие функции, а это пробелы в воспитании», - сказал Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Он также добавил, что пробелы в воспитании в армии не могут устранять.

    «Офицеров, допустивших его побег, ждет дисциплинарное взыскание. Наказание ему определит суд – заключение на гауптвахту», - добавил Руслан Жаксылыков.

    Как сообщалось ранее, побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК.

    «2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

    Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Хулиганство».

    В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Армия Минобороны РК
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