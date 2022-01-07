Какое наказание грозит организаторам и участникам массовых беспорядков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организаторам и участникам массовых беспорядков грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока, с лишением гражданства. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках. Досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма.

Для этого по поручению Президента РК в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

Наказание по этим статьям Уголовного кодекса предусматривает от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока, с лишением гражданства.

Фото:©AP/Vladimir TRETYAKOV