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    Какое наказание грозит организаторам и участникам массовых беспорядков

    7 Января 2022, 01:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организаторам и участникам массовых беспорядков грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока, с лишением гражданства. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках. Досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма.

    Для этого по поручению Президента РК в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

    Наказание по этим статьям Уголовного кодекса предусматривает от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока, с лишением гражданства.

    Фото:©AP/Vladimir TRETYAKOV

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура ЧП-2022
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