Какое наказание грозит чиновникам за неосвоение бюджета в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова проинформировала о том, какое наказание сегодня предусмотрено для чиновников за неосвоение средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы требуем от объектов аудита рассмотрения и дисциплинарной ответственности. Во-вторых, у нас есть право применения Кодекса об административных правонарушениях и наложения административного штрафа на первых руководителей. Такие штрафы накладываются на руководителей областных управлений, на акимов районов, на вице-министров. Это уже рядовая практика, это не исключительные случаи. Если мы видим, что предписание не исполняется, мы накладываем административный штраф», - сказала Наталья Годунова.

Она также сообщила о размерах штрафа.

«Штраф для государственного служащего это серьезные репутационные потери и на неопределенный срок крест на его дальнейшей карьере. Недавно мы на одного из вице-министров здравоохранения наложили административный штраф. Размер административного штрафа составляет до 100 МРП для квазигоссектора и 10-15 МРП для государственных служащих», - добавила Наталья Годунова.

Она также заявила, что теперь можно рассматривать вопрос ужесточения ответственности.

«Учитывая, что мы эту норму ввели только в прошлом году. Ранее вообще ее не было, мы считаем, что вторым этапом можно обсуждать уже ужесточение этой ответственности. Хорошо, что это норма появилась в Кодексе», - заключила Наталья Годунова.