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    Какое наказание грозит бывшему председателю КНБ Кариму Масимову - ответ генпрокурора

    14 Марта 2022, 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов прокомментировал, сколько может грозить бывшему председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бывший глава Комитета национальной безопасности и три его заместителя, и еще по двум руководителям, возбуждены уголовные дела по госизмене, попытке захвата власти, превышению полномочий, а также получению взятки в особо крупном размере. Бывший глава КНБ и три его заместителя арестованы», - сказал генеральный прокурор.

    «Мы думаем, что дадут оценку судебные органы. По данным преступлениям в Уголовном кодексе предусмотрено 17 лет лишения свободы», - заявил Берик Асылов, отвечая на вопросы во время пленарного заседания Мажилиса.

    Однако, как отметил генеральный прокурор, расследование сейчас еще ведется.

    Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что по правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Мажилис КНБ Борьба с коррупцией ЧП-2022 Алматинская трагедия
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