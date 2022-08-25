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    Какое место занимает сборная Казахстана в рейтинге ФИФА

    25 Августа 2022 20:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала актуальную версию рейтинга сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Казахстана в обновленном табеле о рангах осталась на 114-м месте. Тройка лидеров также не претерпела изменений: на первой строчке бразильцы, за ними следуют Бельгия и Аргентина.

    Рейтинг ФИФА от 25 августа 2022 года:
    1. Бразилия — 1837 очков
    2. Бельгия — 1821
    3. Аргентина — 1770
    4. Франция — 1764
    5. Англия — 1737
    6. Испания — 1716
    7. Италия — 1713
    8. Нидерланды — 1679
    9. Португалия — 1678
    10. Дания — 1665
    ...
    27. Украина — 1542
    35. Россия — 1493
    77. Узбекистан — 1306
    82. Грузия — 1296
    92. Армения — 1242
    95. Кыргызстан — 1232
    96. Беларусь — 1226
    109. Таджикистан — 1179
    110. Эстония — 1177
    114. Казахстан — 1166

    128. Азербайджан — 1127
    129. Латвия — 1125
    135. Туркменистан — 1100
    142. Литва — 1074
    177. Молдова — 944.


    Фото: sports.kz
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