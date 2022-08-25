Какое место занимает сборная Казахстана в рейтинге ФИФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала актуальную версию рейтинга сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Сборная Казахстана в обновленном табеле о рангах осталась на 114-м месте. Тройка лидеров также не претерпела изменений: на первой строчке бразильцы, за ними следуют Бельгия и Аргентина.
Рейтинг ФИФА от 25 августа 2022 года:
1. Бразилия — 1837 очков
2. Бельгия — 1821
3. Аргентина — 1770
4. Франция — 1764
5. Англия — 1737
6. Испания — 1716
7. Италия — 1713
8. Нидерланды — 1679
9. Португалия — 1678
10. Дания — 1665
...
27. Украина — 1542
35. Россия — 1493
77. Узбекистан — 1306
82. Грузия — 1296
92. Армения — 1242
95. Кыргызстан — 1232
96. Беларусь — 1226
109. Таджикистан — 1179
110. Эстония — 1177
114. Казахстан — 1166
128. Азербайджан — 1127
129. Латвия — 1125
135. Туркменистан — 1100
142. Литва — 1074
177. Молдова — 944.
Фото: sports.kz