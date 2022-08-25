25 Августа 2022 20:43

Какое место занимает сборная Казахстана в рейтинге ФИФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала актуальную версию рейтинга сборных мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана в обновленном табеле о рангах осталась на 114-м месте. Тройка лидеров также не претерпела изменений: на первой строчке бразильцы, за ними следуют Бельгия и Аргентина.

Рейтинг ФИФА от 25 августа 2022 года:

1. Бразилия — 1837 очков

2. Бельгия — 1821

3. Аргентина — 1770

4. Франция — 1764

5. Англия — 1737

6. Испания — 1716

7. Италия — 1713

8. Нидерланды — 1679

9. Португалия — 1678

10. Дания — 1665

...

27. Украина — 1542

35. Россия — 1493

77. Узбекистан — 1306

82. Грузия — 1296

92. Армения — 1242

95. Кыргызстан — 1232

96. Беларусь — 1226

109. Таджикистан — 1179

110. Эстония — 1177

114. Казахстан — 1166

128. Азербайджан — 1127

129. Латвия — 1125

135. Туркменистан — 1100

142. Литва — 1074

177. Молдова — 944.

Фото: sports.kz