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    Какое место занимает Казахстан в турнирной таблице после трех матчей на ЧМ по хоккею

    17 Мая 2023, 06:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За три матча на чемпионате мира-2023 по хоккею сборная Казахстана набрала лишь два очка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстан начал выступление на турнире с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам, однако затем потерпел два крупных поражения подряд: от сборной Чехии — 1:5 и от сборной Швейцарии — 0:5.

    После трех матчей сборная Казахстана занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы В. Актуальное положение команд после трех матчей таково: Швейцария — 9 очков, Канада — 8 очков, Чехия — 7 очков, Словакия — 4 очка, Норвегия — 4 очка, Латвия — 2 очка, Казахстан — 2 очка, Словения — 0 очков.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Хоккей Зимние виды спорта Сборная Казахстана
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