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    Какое место занимает Казахстан в рейтинге стран по военной мощи

    29 Марта 2021, 18:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по военной мощи Казахстан занял 62-е место из 140. Индекс страны составил 1,0286. Идеальная оценка рейтинга — 0,0000. Чем меньше значение индекса, тем мощнее считается боевой потенциал страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    Открывают рейтинг США, Россия, Китай, Индия и Япония. Среди соседей, помимо России и Китая, выше, чем у РК, потенциал Узбекистана.

    В то же время Казахстану уступают такие страны, как Туркменистан и Кыргызстан. Замыкают рейтинг Бутан, Косово и Либерия. Стоит отметить, что в рейтинге не оценивался ядерный потенциал стран.

    Рейтинг оценивает для определения индекса более 50 индивидуальных факторов- от военной мощи и финансов до материально-технических возможностей и географии.

    Со стороны материально-технических возможностей в Казахстане насчитывается 238 самолётов, 300 танков, 1200 единиц бронетехники, 124 торговых флота, 5 портов и торговых терминалов, 96 аэропортов. Среди самолётов в стране числится 80 истребителей, 75 вертолётов (22 из них — боевые вертолёты).

    По данным рейтинга, в стране числятся 167 тысяч военнослужащих, что составляет 0,9% от всей численности населения страны. Внешний долг страны в 2021 году составил 167,5 млрд долл. США (38-е место из 140).

    За январь-февраль текущего года в основной капитал в сфере госуправления, обороны и обязательного соцобеспечения вложили 1,8 млрд тг — сразу на 66,7% меньше, чем годом ранее (ИФО составил всего 32,9%). Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года объём вложений достигал 5,4 млрд тг (годовой рост — в 4 раза).

    В региональном разрезе почти половина всех капвложений пришлась на Атыраускую область (890,1 млн тг, плюс 38,9% за год). В ТОП-3 регионов также вошли Туркестанская (515,2 млн тг) и Алматинская (119,9 млн тг) области. Меньше всего инвестиций в секторе пришлось на столицу: 225 тыс. тг — в 85,6 раза меньше, чем годом ранее. В 4 из 17 регионов вложения в текущем периоде вовсе не поступили (Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области, а также Шымкент).

    93,5% вложений было обеспечено за счёт местного бюджета, 5,7% — за счёт собственных средств, 0,8% — за счёт республиканского бюджета.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия
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