Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020 после завоевания четвертой «бронзы»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанские спортсмены завоевали на Олимпийских играх в Токио еще одну медаль — «бронзу» стране принес боксер Камшыбек Кункабаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После двенадцати дней соревнований Казахстан с четырьмя бронзовыми медалями занимает в медальном зачете 75-е место. Лидирует по-прежнему Китай (32-22-16), на втором месте — США (25-31-23), на третьем — Япония (21-7-12). Лучшая из стран постсоветского пространства — Россия — она на шестом месте (14-21-18).

Ниже расположились Грузия — 23-е (2-4-1), Узбекистан — 30-е (2-0-1), Украина — 37-е (1-2-8), Беларусь, Эстония и Латвия — 53-е (1-0-1), Армения и Кыргызстан — 61-е (0-2-1), Туркменистан — 71-е (0-1-0) и Азербайджан — 76-е (0-0-3).

ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020 на 4 августа: 1. Китай — 32-22-16 2. США — 25-31-23 3. Япония — 21-7-12 4. Великобритания — 15-18-15 5. Австралия — 15-4-17 6. Россия — 14-21-18 7. Германия — 8-8-16 8. Франция — 6-10-9 9. Италия — 6-9-15 10. Нидерланды — 6-8-9 75. Казахстан — 0-0-4.