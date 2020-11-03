Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Какое место занимает Головкин в обновленном рейтинге боксёров P4P

    3 Ноября 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедший месяц в первой десятке рейтинга лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии портала BoxRec произошли значительные изменения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    После сенсационного поражения Теофимо Лопесу свое место в топ-10 потерял бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко, тогда как его обидчик занял лишь тринадцатую строчку. Также в десятку лучших наконец-то сумел прорваться российский супертяжеловес Александр Поветкин, который расположился сразу на девятой позиции, обогнав своего соотечественника Сергея Ковалева.

    Рейтинг боксёров pound-for-pound по версии BoxRec:
    1. Сауль Альварес (Мексика);
    2. Тайсон Фьюри (Великобритания);
    3. Эррол Спенс-младший (США);
    4. Геннадий Головкин (Казахстан);
    5. Деонтей Уайлдер (США);
    6. Теренс Кроуфорд (США);
    7. Энтони Джошуа (Великобритания);
    8. Мэнни Пакьяо (Филиппины);
    9. Александр Поветкин (Россия);
    10. Сергей Ковалев (Россия).




    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров