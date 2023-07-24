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    Какое место занимает Елена Рыбакина в обновленном рейтинге WTA

    24 Июля 2023, 09:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте Ига Швёнтек из Польши, за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

    Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла две строчки и стала 58-й.

    В парном разряде топ-3 все так же составляют Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Джессика Пегула (США).

    Сильнейшая из «парниц» Казахстана Анна Данилина осталась на 25-й позиции, Рыбакина — 107-я. Жибек Куламбаева улучшила положение на семь строк, заняв 179-е место.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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