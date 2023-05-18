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    Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею

    18 Мая 2023, 06:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по-прежнему имеет в активе два очка после четырех сыгранных матчей на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертой игре на турнире Казахстан проиграл Канаде — 1:5. До этого также были поражения от Швейцарии (0:5) и Чехии (1:5), хотя выступление на ЧМ-2023 сборная Казахстана начала с сенсационной победы над Норвегией (4:3 по буллитам).

    После четырех проведенных матчей Казахстан занимает предпоследнее, седьмое место, в турнирной таблице группы В.

    Актуальное положение команд таково: Канада — 11 очков (4 матча), Швейцария — 9 очков (3 матча), Чехия — 7 очков (3 матча), Латвия — 5 очков (4 матча), Словакия — 4 очка (3 матча), Норвегия — 4 очка (4 матча), Казахстан — 2 очка (4 матча), Словения — 0 очков (3 матча).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Хоккей
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