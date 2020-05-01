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    Какое будущее ждет ЕАЭС – своим видением поделился Президент РК

    1 Мая 2020, 20:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением будущего Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инициатива евразийской интеграции Нурсултана Абишевича Назарбаева как очень опытного, если не сказать, самого опытного политика в современном мире, стала ответом на глобальные вызовы в международных отношениях в последние годы. Евразийская интеграция прошла стремительный по историческим меркам путь формирования и развития. В рамках Евразийского экономического союза мы добились положительных результатов по многим направлениям нашего сотрудничества. Всего за несколько лет сформирован единый рынок товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов. Усиливается деловая активность предприятий. Создаются производственные и торговые объединения, совместные предприятия», - перечислил Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу «МИР».

    По словам Главы государства, созданный по классической модели интеграции Евразийский экономический союз становится более привлекательным и для других стран.

    «Заключены торговые соглашения с Вьетнамом, Ираном, Сербией, - продолжил Президент. - Прорабатываются вопросы заключения аналогичных соглашений с Египтом, Индией. Не так давно в качестве наблюдателя в Евразийский экономический союз вступил Сингапур. Оценивая данную заслугу, которая принадлежит нашему первому президенту, Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, которое было единогласно поддержано всеми членами совета».

    Глава государства подчеркнул, что главной целью интеграции евразийских государств является повышения уровня жизни наших граждан через экономическую модернизацию.

    «Интеграция наших экономик в региональную и глобальную экономические системы может стать важным механизмом вхождения в число развитых стран мира. Хорошо, что участники нашего объединения придерживаются близких подходов к интеграционному процессу, который, как Вам известно, основан на принципах экономического прагматизма, прежде всего, а также равенства и взаимной выгоды. В моем понимании Евразийский экономический союз в будущем должен стать сильным экономическим союзом с инновационной экономикой, развитой промышленностью, высоким уровнем человеческого капитала. Конечно же, это очень большие цели, но к достижению этих целей мы должны, безусловно, стремиться», - заключил К. Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана ЕАЭС
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