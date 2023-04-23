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    Какими видами спорта увлекаются министры Казахстана

    23 Апреля 2023, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каждая неделя в стране наполнена спортивными событиями: чемпионат мира по шахматам, Кубок Билли Джин Кинг, массовый забег. К спорту неравнодушны как взрослые, так и дети. Корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовался у министров нашей страны, находят ли они время на спорт.

    Как выяснилось, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев ведет достаточно активный образ жизни. Увлекается футболом, играет в него с друзьями и коллегами. По мере возможности занимается в спортзале, но ввиду насыщенного рабочего графика занятия спортом для министра стали не такими частыми.

    Министр просвещения Гани Бейсембаев с юных лет был близок к спорту: занимался каратэ и дзюдо. Сейчас глава ведомства старается вести активный образ жизни. Гани Бейсембаев находит время на скандинавскую ходьбу и для игр в шахматы.


    Министр финансов Ерулан Жамаубаевдва раза в неделю играет в футбол.


    Министр спорта и культуры Асхат Оралов под стать своему ведомству. Он занимается плаванием, играет в настольный теннис, футбол, а также увлекается борьбой и верховой ездой.

    Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова тоже любит йогу, ходит в тренажерный зал, а также занимается силовыми тренировками.


    Министр юстиции Азамат Ескараев по возможности ходит в спортзал, но предпочитает заниматься жекпе-жек (вид спортивного единоборства).

    Министр здравоохранения Ажар Гиният также неравнодушна к йоге и занимается ходьбой.


    Министр цифровизации Багдат Мусин катается на лыжах и участвует в забегах.


    Несмотря на плотный рабочий график министр национальной экономики Алибек Куантыров находит время для спорта и ведет здоровый образ жизни. Ходит на фитнес, плавание. Во время учебы в университете участвовал в соревнованиях по плаванию за факультет, а ранее занимался тайским боксом (муай-тай).


    Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин не только приветствует физические нагрузки, но и всячески следует режиму, находя время для занятий спортом. Во-первых, для министра, как и для других сотрудников ведомства и всех его подразделений, спорт - это обязательное условие, предусмотренное в ходе служебной и боевой подготовки. Это системные занятия.


    В здоровом теле - здоровый дух и именно это помогает выдерживать зачастую колоссальные физические нагрузки министра: по перелетам, посещению подразделений и пребыванию на месте ЧС. По возможности в ежедневном графике министра предусматривается немного времени для физической подготовки. Министр увлекается игрой в футбол, а также является фанатом хоккея.

    Министр внутренних дел Марат Ахметжанов играет в большой теннис. Он участвует в турнирах и неоднократно выигрывал на них.


    Фото: atennis.kz

    Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали занимается боксом и часто публикует в Instagram фотографии с тренировок.


    Фото и видео: из личных аккаунтов министров в соцсетях

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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