Какими событиями запомнится минувшая неделя в регионах РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Информационный пул в регионах на прошлой неделе формировали новости о коронавирусе, спасении людей из снежных заносов и задержании коррупционеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Именно эти темы коснулись практически всех областей страны. В столице в ночь с 18 на 19 февраля выпала полумесячная норма осадков. Непогода, с сильными ветрами и метелями, значительно добавила работы не только дорожным службам, но и спасателям. В Акмолинской области за сутки из снежного плена эвакуировали более 300 человек. В Северо-Казахстанской - только за ночь более 200 человек вызволили из снежного плена. В Павлодарской области, чтобы доставить беременную женщину из дальнего аула в родильный дом Экибастуза, дорогу машине пришлось пробивать погрузчиком. В Актюбинской области из-за гололеда перевернулся грузовик с товаром. Фуру не могли вытащить из кювета более трех суток.

В северных регионах страны даже создали специальные штабы при департаментах ЧС, которые контролируют ситуацию на дорогах в ненастные дни. Ветра и метели, по прогнозам североказахстанских синоптиков, вернутся в регион на следующей неделе.

Тревожная ситуация, но уже в связи с новостями о коронавирусе, сложилась в Восточно-Казахстанской области. Здесь местных жителей взбудоражила информация о размещении в регионе граждан Китая с коронавирусом. Успокаивали восточноказахстанцев местные власти и министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он заявил, что это «неполноценная и откровенно лживая информация».

Жителей Петропавловска заставило поволноваться видео в социальных сетях. Врачи скорой помощи в специальных защитных костюмах увозили на двух машинах четырех человек якобы заразившихся коронавирусом в Таиланде. Главный врач детской областной больницы Олег Завьялов заверил, что у всех членов семьи грипп типа А, о коронавирусе речь не идет.

Довольно напряженная ситуация с распространением вируса нового типа в Китае и ряде других стран заставила и Казахстан принять ряд упреждающих мер. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, с 20 февраля все прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, будут подразделяться на три категории в зависимости от ситуации в той или иной стране.

С февраля в Алматы медработники проверяют все международные рейсы, прибывающие в аэропорт. В сутки работают до 33 эпидемиологов. Похожий алгоритм действие соблюдается на железнодорожных станциях, автомобильных переходах.

В пятницу, 21 февраля, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в Казахстане Чжан Сяо. Последний высоко оценил профилактические меры, проводимые казахстанской стороной.

Жителям Казахстана пока коронавирус не угрожает. Чего не скажешь об острых респираторных вирусных инфекциях и гриппе. Только в Северо-Казахстанской области с начала эпидсезона ОРВИ подхватили около 20 тысяч человек, подтверждено около 200 случаев гриппа. В Костанайской области наблюдается вспышка кори. В Аркалыке заболели 29 человек, из которых 27 – студенты пединститута.

На минувшей неделе прошли отчетные встречи акимов областей с населением. Подробно об итогах работы и планах акимов на год текущий можно узнать из материалов наших корреспондентов в разделе «Регионы»

Акимы нескольких областей озаботились ценами на социально значимые продукты питания. В Северо-Казахстанской области местные власти заверяют, что по 19 наименованиям товаров роста цен нет. В Атырауской области аким Махамбет Досмухамбетов поручил увеличить число торговых площадок для реализации социально значимых продуктов и усилить контроль за ценами. Новый аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев пошел дальше. Он поехал по продуктовым рынкам и торговым центрам, чтобы лично проверить цены и ассортимент.

В то же время Карагандинская область стала одной из первых в стране, где начали выдавать гарантированные соцпакеты для детей из малообеспеченных семей. С нового учебного года учащихся младших классов в регионе начнут кормить бесплатно.

Сразу по нескольким региона прокатились коррупционные скандалы. В Алматы начато досудебное расследование в отношении главного специалиста управления зеленой экономики города. В Акмолинской области - в отношении работников департамента юстиции по факту хищения государственного имущества. В Северо-Казахстанской области во взятке подозревают подполковника полиции.

В Семее руководитель отдела архитектуры и градостроительства заплатит около 9 млн тенге штрафа за взяточничество, в Нур-Султане - за тот же проступок экс-акима Байконырского района выплатит более 15 млн тенге штрафа.

На прошлой неделе осудили браконьеров, убивших егеря Ерлана Нургалиева. Их пожизненно лишили свободы.

Но даже ужесточение наказания не останавливает браконьеров. В Актюбинской области задержали мужчин отстреливших трех сайгаков.

Как ни странно, но в век открытой информации все еще живет и процветает дело Мавроди. В Актобе началось досудебное расследование по факту создания финансовой пирамиды. В махинациях подозревается компания «Golden city». В полицию обратилось около 20 пострадавших. В Костанайской области впервые зарегистрированы заявления от людей, пострадавших от участия в игре «Котел» или «Черная касса».