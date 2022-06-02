Какими продтоварами Костанайская область обеспечивает себя на 100%

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайская область по ряду продовольственных товаров полностью самообеспечена. Обеспеченность внутреннего рынка свыше 100% имеется по 10 основным товарам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспеченность внутреннего рынка свыше 100% имеется по 10 товарам - мука, хлеб, макароны, говядина, молоко, яйцо, мясо птицы, масло подсолнечное, масло сливочное, картофель. За счет собственного производства обеспечивается потребность по шести товарным позициям: по кисломолочным продуктам - на 60%, моркови - 54%, капусте - 50%, сырам и творогу - 33%, луку - 32%, гречневой крупе – 8%. Недостающая часть этих продуктов завозится из других регионов республики и ближнего зарубежья. По трем товарам - рису, сахару и соли население области полностью обеспечивается за счет завоза из Кызылординской, Алматинской областей и импорта из России», - сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Тимур Бисимбаев, выступая на совещании по вопросам обеспечения населения продтоварами.

Для обеспечения населения области продовольственными товарами из местного бюджета на реализацию механизма ценообразования было выделено 6,6 млрд тенге.

«Проводятся товарные интервенции по девяти наименованиям продукции - это мука, масло подсолнечное, гречневая крупа, рожки, мясо птицы, сахар, яйцо, говядина, масло сливочное. По «оборотной схеме» выделены льготные займы производителям и предпринимателям в сумме 1 856 млн тенге. По форвардному закупу в стабфонд закуплено продукции на общую сумму 1,8 млрд тенге - капусты, картофеля, моркови, лука, муки, мяса птицы, яиц», - добавил он.

В регионе, как напомнил Т. Бисимбаев, работает около 200 перерабатывающих предприятий, которые с начала года произвели продукцию на сумму 115 млрд тенге, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По состоянию на 1 мая, произведено 400 тыс. тонн муки, 8,9 тыс. тонн макаронных изделий, 3,5 тыс. тонн круп, 7,6 тыс. тонн масла растительного, 833 тонны колбасных изделий и 6,5 тыс. тонн мяса», - сообщил Т. Бисимбаев.

В республиканском масштабе область по итогам четырех месяцев текущего года продолжает занимать первое место по производству муки, второе - по макаронным изделиям и молоку, третье – по маслу сливочному.