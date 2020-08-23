Какими препаратами лечат коронавирус и насколько они могут быть опасны - доктор медицинских наук

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Применение препаратов для лечения коронавирусной инфекции, в том числе «Фавипирапира», объяснила проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», руководитель группы-разработчиков клинического протокола по COVID-19, доктор медицинских наук Бахыт Кошерова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«Мы и все врачи в мире используем препараты путем клинического исследования с информированного согласия пациентов. Первый препарат, который широко используется в странах Азии, в том числе, в Казахстане, Китае, отдельных странах Европы, Индии – это «Лопинавир»/«Ритонавир». Он был успешно применен при вспышке коронавирусной инфекции в Китае и показал свою эффективность. Препарат назначался всем пациентам без исключения - как симптомным, так и бессимптомным. То есть, очень рано воздействовали на вирус. Этот препарат был включен в международное исследование ВОЗ, однако в конце мая – начале июня ВОЗ исключил его из-за того, что он не влияет на летальность. И, в принципе, исследования показали, что данный препарат на текущий момент уже не показывает эффективность», - рассказала Бахыт Кошерова.

Следующим препаратом, который применялся в рамках клинического исследования и был включен в исследовании ВОЗ, является «Гидроксихлорохин».

«Он также был в нашем клиническом протоколе. Его широко применяли в странах Европы – в Италии, Германии, в США, Индии, Турции, в Саудовской Аравии, и до сих пор применяют. Америка широко применяла, в Индии, в Турции, в Саудовской Аравии до сих пор данный препарат применяют. Еще один хлорсодержащий препарат – «Хлорохин», который использовался нашими китайскими коллегами. Но опять-таки, эти препараты были в исследованиях ВОЗ, потом их применение приостановили, потом опять возобновили, а потом исключили, так как посчитали их не очень эффективными», - отметила руководитель группы-разработчиков.

«Следующий этиотропный препарат – «Ремдесивир», широко используемый в США и отдельных европейских странах. Это внутривенный препарат, его можно применять при тяжелом течении заболевания. На сегодня мы говорим, что он дает хорошие результаты – снижает смертность, сокращает продолжительность заболевания и так далее», - добавила Б. Кошерова.

Вместе с тем, Бахыт Кошерова рассказала о лечении препаратом «Фавипиравир».

«Это оригинальный препарат японского происхождения, о нем инфекционисты знают давно. Японские ученые начали изучать его в отношении лечении гриппа, и получили неплохие результаты. С появлением новой коронавирусной инфекции они начали проводить исследования, провели первую-вторую фазу, но так как им удалось вылечить всех пациентов с COVID-19, они не смогли продолжить исследования», - рассказала она.

По ее словам, данный препарат на сегодня есть в клинических протоколах Российской Федерации, Индии, Беларуси и Саудовской Аравии.

«Важно подчеркнуть, что наши коллеги рекомендовали применять препарат в клиническом протоколе только при средне-тяжелом течении коронавирусной инфекции. Перед назначением препарата врач информирует каждого пациента о нежелательных явлениях от применения лекарства. Если это женщина репродуктивного возраста, надо провести тест на беременность, если у пациента в анамнезе коронарная история – заболевание сердца, перед началом терапии необходимо сделать электрокардиограмму. То есть, препарат применяется не широко, у него есть определенные ограничения, и об этих ограничения необходимо информировать пациентов. Поэтому, «Фавипирапир» применяется только с согласия пациента в рамках клинических исследований и исключительно в условиях стационара», - проинформировала Б. Кошерова.

При этом, она прокомментировала и слухи о том, что на казахстанских пациентах просто экспериментируют.

«Это абсолютно не так. Весь мир сегодня в поисках действенных препаратов против коронавирусной инфекции. И, в том числе, «Фавипирапир» проходит клинические испытания. Я рассказала о нескольких препаратах и каждый из них ВОЗ включал в протокол лечения, потом исключал. И перед назначением любого такого препарата, врач рассказывает пациенту о побочных явлениях, говорит, что препарат экспериментальный, по нему есть публикации, свидетельствующие о его эффективности при данной инфекции. Но это до конца не изучено. И врач обязательно информирует пациента о побочных или нежелательных реакциях, которые имеет тот или иной препарат. Например, при лопинавире/ ритонавире – это тошнота, рвота, диарея, гидроксихлорофин воздействует на сердечную мышцу, ремдесивир - небольшая тошнота, рвота, слабость. Но опять-таки, со всеми побочными действиями пациенты должны быть ознакомлены и подписать информированное согласие. Без такого согласия никто не даст пациенту лекарство», - отметила доктор.

Также Бахыт Кошерова ответила на вопрос, насколько эти препараты могут быть опасны для пациента.

«Давайте возьмем, например, препарат «Парацетамол», который все принимают. А вы знаете сколько у него побочных действий? Одно из серьезных побочных действий парацетамола – это лекарственно-индуцированный гепатит. Это очень тяжелое поражение печени, нарушение функций печени из-за токсического воздействия лекарства. Или возьмем антибиотики. Я не могу понять, что случилось с населением, во время подъема заболеваемости люди принимали не один и даже не два антибиотика, а по три сразу. Представляете, какой у них развился жуткий дисбактериоз кишечника! Но самое страшное – это резистентность. Завтра они будут болеть другими заболеваниями – какие антибиотики будут действовать на эти микроорганизмы? Это большой вопрос. Люди над этим не задумываются, они считают это нормальным», - отмечает спикер.

«А касательно противовирусных препаратов, таких как фавипирапир, которые применяются в условиях стационара: когда мы знаем об их побочных действиях, когда мы информируем пациентов, когда об этом мы говорим вслух, чтобы население понимало, начинают говорить: «Нас используют в качестве эксперимента». Поверьте мне, мы никому насильно не назначаем данные препараты. Не желаете – пожалуйста, вам не будут их давать», - подчеркнула Б. Кошерова.

Проректор медуниверситета также напомнила, что кроме противовирусных препаратов есть и другие препараты в качестве антикоагулянтного лечения, респираторной поддержки, глюкокортикостероидов.

«Я - проректор медуниверситета и руководитель группы-разработчиков клинического протокола по COVID-19 сама работала в инфекционном и провизорном стационаре и на практике видела действенность протокола. У нас было больше 200 пациентов старше 70 лет. И мы всех выписали с выздоровлением, у нас никто не скончался, потому что мы научились лечить коронавирусную инфекцию. У нас было очень много пациентов с сахарным диабетом, с артериальной гипертонией, с хроническими заболеваниями сердца, почек, с эндокринной патологией. И, как показывает практика, если пациенты продолжают лечение своих сопутствующих заболеваний: регулярно пьют препараты, снижающие давление, и плюс принимает лечение по COVID-19, у таких пациентов заболевание протекало у них более спокойно, без каких-либо ярко-выраженных клинических проявлений. Оно протекало как обычный инфекционный процесс. Очень многое зависит от дисциплинированности пациента, от его приверженности к лечению в целом», - заключила Бахыт Кошерова.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о приостановлении закупа препарата «Фавипирапир» для лечения коронавируса.



