Какими правами на предстоящих выборах будут обладать наблюдатели и СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы реализации полномочий, а также регистрации участников избирательного процесса: доверенных лиц, наблюдателей от политических партий, иных общественных объединений и некоммерческих организаций, наблюдателей иностранных государств и международных организаций, представителей средств массовой информации на предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов разъяснили в Центризбиркоме РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, на заседании Центральной избирательной комиссии член ЦИК Серик Сыдыков отметил, что кандидаты, политические партии, выдвинувшие партийные списки, вправе иметь доверенных лиц, которые помогают им в проведении избирательной кампании, ведут предвыборную агитацию, представляют интересы кандидатов, политических партий.

«Доверенным лицом – может являться представитель, гражданин РК, действующий в рамках полномочий, предоставленных ему кандидатом, политической партией, выдвинувшей партийный список кандидатов в депутаты. Статус доверенного лица возникает с момента его регистрации в соответствующей ТИК (территориальная избирательная комиссия). Доверенные лица утрачивают свой статус по завершении избирательной кампании, по личной инициативе, по решению кандидата и политической партии, выдвинувшей партийный список, а также в случаях отмены регистрации кандидата, партийного списка, нарушения КЗ «О выборах в РК», - пояснил Серик Сыдыков.

Спикер также добавил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, определяют доверенных лиц по своему усмотрению в количестве, не превышающем трех человек на каждый избирательный участок в соответствующем избирательном округе, и сообщают о них для регистрации в соответствующую избирательную комиссию.

Процедура регистрации доверенных лиц определена постановлением ЦИК от 21 ноября 2011 года № 62/108 «Об утверждении Инструкции по регистрации доверенных лиц».

Доверенное лицо должно быть гражданином РК и не может быть членом какой бы то ни было избирательной комиссии, лицом, занимающим должность политического государственного служащего.

В день голосования на каждом избирательном участке в соответствующем избирательном округе вправе одновременно присутствовать по одному доверенному лицу от каждого кандидата или политической партии, выдвинувшей партийный список.

О деятельности наблюдателей

Деятельность наблюдателей от политической партии, иного общественного объединения, некоммерческой организации. Наблюдателем является гражданин РК, осуществляющий наблюдение за проведением голосования в помещении (вне помещения) для голосования, подсчетом голосов, а также за решениями и действиями (бездействиями) территориальной избирательной комиссией (при выборах депутатов Сената Парламента), участковой избирательной комиссии.

«В день голосования на каждом избирательном участке в соответствующем избирательном округе вправе одновременно присутствовать по одному наблюдателю от каждой политической партии, иного общественного объединения, некоммерческой организации РК», - уточнил Серик Сыдыков.

Было отмечено, что статус наблюдателя возникает с момента его регистрации в соответствующей УИК (участковой избирательной комиссии), путем внесения данных о нем в журнал учета. Наблюдатель утрачивает свой статус по завершению передачи протокола подсчета голосов на участке в вышестоящую комиссию (районную, городскую), а также в случае нарушения законодательства РК. Наблюдатель приобретает свой статус и обладает соответствующими правами и обязанностями только при предоставлении всех требуемых документов и принятия всех процедурных решений со стороны избирательных комиссий.

Документ юридического лица, направившего физическое лицо для наблюдения за выборами, должен быть подписан правомочным лицом, полномочия которого подтверждаются учредительными документами организации, распорядительными документами руководителя организации о делегировании полномочий или доверенностями на выполнение определенных действий от имени организации. Данный документ заверяется печатью организации, направившей наблюдателя, и действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя. При этом документ, выдаваемый юридическим лицом, должен четко очерчивать границы предоставляемых физическому лицу полномочий (для наблюдения за какими выборами уполномочено лицо; указание избирательного участка и наименования избирательной комиссии, куда оно направляется), сведения о данном лице (фамилия, имя и отчество), а также содержать запись об отсутствии ограничений, препятствующих исполнению полномочий.

Правоспособность юридического лица как субъекта направления наблюдателя должна быть подтверждена через установление факта его регистрации. Документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, является справка по установленной Министерством юстиции форме. Наряду с подтверждением государственной регистрации юридического лица, установления требует факт его действующего статуса, т.е. отсутствие приостановления деятельности, начала ликвидационных процедур.

При этом деятельность субъекта, направляющего лиц для наблюдения за выборами должна соответствовать целям его создания, поскольку Гражданским кодексом предусмотрены нормы об обязательности указания предмета и цели в их учредительных документах. Следовательно, направлять лиц за наблюдениями выборами могут организации, при условии, если это будет соответствовать их уставной цели относительно реализации и защиты политических прав и свобод граждан.

Полномочия по участию в избирательном процессе, наблюдению на избирательных участках и в целом осуществлению деятельности в сфере реализации политических прав граждан должны быть подтверждены выпиской из устава организации.

Согласно Конституционного закона иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и международным организациям запрещается осуществлять деятельность, препятствующую и (или) способствующую выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах. Таким образом, наблюдатели от политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций РК должны быть гражданами Республики Казахстан.

Конституционный закон «О выборах в РК» предоставляет национальным наблюдателям право делать фото-, аудио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов.

Вместе с тем осуществление данного права не может посягать на гарантированные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека, а также на принцип соблюдения тайны голосования, закрепленный в Конституционном законе «О выборах в РК».

Соответственно, фото-, аудио- и видеозапись, равно как и само наблюдение, должно осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, в том числе списка избирателей, заполненных бюллетеней и т.п. Таким образом, осуществление фото- и видеозаписи должно производиться только с учетом защиты тайны голосования и персональных данных избирателей, и использование изображения граждан возможно после получения их согласия.

При этом согласно подпункту 61) статьи 2 Закона Республики Казахстан «О связи» запись (фото-, аудио- и видео-) не является категорией, аналогичной трансляции (выходу в прямой эфир). В связи с этим участковой избирательной комиссии и наблюдателям необходимо учесть, что онлайн-видеотрансляцию с избирательных участков законодательство не допускает.

Фото-, аудио- и видеозаписи, произведенные наблюдателем, могут быть использованы как доказательства по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Наблюдатели иностранных государств и международных организаций

Наблюдателями иностранных государств и международных организаций – являются физические лица иностранных государств и международных организаций аккредитованные при ЦИК по представлению МИД РК.

Статус международного наблюдателя возникает с момента его аккредитации. Международный наблюдатель утрачивает свой статус по завершении избирательной кампании, в случае нарушения законодательства РК или общепризнанных норм международного права, а также на основании обращения соответствующего иностранного государства, международной организации по представлению МИД РК.

Аккредитованным наблюдателям иностранных государств и международных организаций выдается удостоверение установленного ЦИК образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения избирательной кампании. Наблюдатели иностранных государств и международных организаций, представители иностранных СМИ не вправе использовать свой статус для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением за выборами в РК.

Наблюдатель иностранного государства, международной организации, а также представитель иностранного средства массовой информации может сопровождаться одним переводчиком при предъявлении документа, удостоверяющего личность последнего; представитель иностранного средства массовой информации может осуществлять наблюдение за выборами при наличии удостоверения об аккредитации, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

Работа представителей средств массовой информации

В день голосования с момента открытия избирательного участка для голосования и до установления результатов голосования при подсчете голосов избирателей на избирательном участке вправе одновременно присутствовать по одному представителю от каждого средства массовой информации при наличии служебного удостоверения и задания редакции.

Представитель СМИ прекращает свои полномочия на избирательном участке в случае физического отсутствия на участке (без предупреждения комиссии), нарушения выборного законодательства, а также на основании заявления собственника средства массовой информации либо редакций собственника средства массовой информации.

Государственные органы, общественные объединения и организации, при которых аккредитован журналист, обязаны предварительно извещать его о заседаниях, совещаниях и иных мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами.

Представитель СМИ обязан выполнять требования председателя избирательной комиссии по соблюдению правил поведения на избирательном участке, установленных соответствующей избирательной комиссией (п.2 ст.39 КЗ).

Представитель иностранного СМИ

Правоспособность представителя иностранного СМИ начинается с момента его аккредитации в МИД РК. По состоянию на 2 декабря 2020 года при МИД РК аккредитованы на постоянной основе 166 представителей 39 иностранных СМИ.

Представитель иностранного СМИ утрачивает свой статус по завершении избирательной кампании, а также в случае принятия решения о досрочном прекращении аккредитации журналиста иностранного СМИ.

В КЗ «О выборах в РК» прямо не предусмотрена регистрация либо аккредитация представителя иностранного СМИ в УИК. При этом представитель СМИ обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность и аккредитацию.

Представители иностранных СМИ обладают аналогичными правами и обязанностями международных наблюдателей.