Какими навыками обладает Елбасы, рассказал первый президент ЕБРР

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали рассказал, какими качествами обладает Первый Президент РК, Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе своего выступления на международной онлайн-конференции Ассамблеи народа Казахстана «Нурсултан Назарбаев: политик глобального масштаба», посвященный Дню Первого Президента РК, Жак Аттали отметил, что 30 лет назад в период становления Независимого Казахстана, был учрежден Европейский банк реконструкции и развития, полноправным членом которого стал Казахстан.

«ЕБРР был одним из первых международных учреждений, в котором Казахстан стал полноправным членом с собственным правом голоса, это стало отличным поводом встретиться с Президентом Назарбаевым множества раз в течение этих 30 лет и ознакомиться с его видением, его волей, его способностями развития страны в качестве современного, демократического, социального и сознательного государства с рыночной экономикой, которая также продвигается в направлении модернизации своих институтов.

Для меня была честью быть членом экспертно-консультативного совета и оказать помощь подготовке положения Конституции Казахстана. Я также был очень впечатлен международной деятельностью Президента Назарбаева и тем, что ему удалось столь быстро стать одним из мудрейших людей в мире с точки зрения политической прозорливости, контроля над переговорами и способности действовать в очень сложной обстановке. Чтобы возглавлять такую страну, как Казахстан, которая соседствует с Россией, Китаем, Ираном и другими странами, необходимо обладать огромным потенциалом и навыками, как дипломатическими, так и социальными. Нурсултан Назарбаев обладает этими навыками, благодаря чему, ему удавалось принимать взвешенные решения, одно из которых - перенос столицы страны в Астану и превращения ее в волшебный город с помощью лучших архитекторов мира, а также социальный город, в котором приятно находиться и в котором, я полагаю, приятно жить гражданам», - сказал он в своем выступлении.