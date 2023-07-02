Какими качествами должен обладать казахстанский дипломат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно 2 июля в Казахстане отмечается День дипломатической службы. Для того, чтобы более подробнее узнать об этой профессии, корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с бывшим сотрудником посольств Казахстана в США и Великобритании Жанболатом Усеновым.

«Как и любой человек, который посвятил большую часть жизни определенной профессии, я не буду оригинален и скажу, что сфера международной политики привлекала меня с детства. Недавно я вспоминал с родителями, что, когда другие дети мечтали стать космонавтами или пожарными, я говорил, что хочу стать генеральным секретарем ООН. Видимо, тяга к международной политике существовала во мне еще с тех времен. Я много изучал на эту тему и увлекался ею. Поэтому, когда настало время выбора университета, мне было очевидно, что я поступлю на факультет политологии МГИМО. Именно сфера политики и политического анализа всегда была моим основным увлечением», - рассказал Жанболат Усенов.

По рассказам собеседника, в структуру МИД он попал в 2006 году.

«Я работал в департаменте Европы, оттуда я и попал в Посольство Казахстана в Лондоне. Великобритания — это особая страна, и о ней можно говорить очень долго. До середины ХХ века она была ведущей мировой державой. По сей день она сохраняет важное лидерство в ключевых сферах, таких как технологии, услуги, финансы и т.д. Установление отношений с этой страной является важной задачей для любого государства, и Казахстан не исключение. Что касается британской культуры, то она, конечно, очень специфична. Она основана на многих традициях, ритуалах и протокольных тонкостях. Владение английским языком, конечно, недостаточно для того, чтобы установить общий язык с британскими политиками, бизнесменами и другими представителями страны. Чтобы по-настоящему понимать друг друга, необходимо понять их мышление, менталитет и правильно выражать свои мысли. Хотелось бы рассказать один интересный географический факт. На 51-й параллели, как ни странно, находятся две столицы мира - Астана и Лондон. Можно сказать, что география создала своеобразный мост между двумя городами. На самом деле, у нас много общего в плане развития, взглядов на мир и намерений взаимодействия со всем миром. Не случайно Казахстан и Великобритания уже дважды принимали декларацию о стратегическом партнерстве, признавая друг друга важными партнерами», - отметил он.

Не секрет, что одно из важных событий для дипломатического корпуса в Великобритании – встреча с британским монархом.

«Честно сказать, для них встреча с дипломатическим корпусом – не выдающееся событие. Два раза в год в Букингемском дворце проходят приемы иностранных дипломатов. Конечно, для каждого дипломата – это большее событие. Мне тоже выпала такая возможность. Удалось недолго поговорить с Королевой Елизаветой II. Большое впечатление на меня произвело то, что она, находясь на самой вершине сложно выстроенной иерархии со строгими правилами протокола, оставалась абсолютно простым, открытым человеком, способным беседовать на какие-то обыденные темы», - добавил Жанболат Усенов.

Собеседник отметил, что дипломат представляет не Президента, Правительство или Парламент, а всю страну. Если в каждой профессии есть четко выделенные навыки, то у дипломата выделить что-то одно важное – сложно.

«Суть в том, что на самом деле дипломатам нужно развивать в себе множество навыков. Нужно уметь коммуницировать, быть в состоянии довести свои мысли до собеседника, позицию своего государства. То есть, рассказать о Казахстане настолько привлекательно, чтобы туристы захотели ехать, инвесторы – вкладывать деньги, бизнесмены – выстраивать сотрудничество. Также важна функция аналитика. Нужно анализировать все процессы в стране, в которой находишься, и не упустить ни малейшей детали, которая могла бы сыграть на пользу Казахстану», - поделился о важных качествах дипломата Жанболат Усенов.

Стоит отметить, что после работы в Посольстве Казахстана за границей дипломаты возвращаются в МИД. Например, младший и средний дипломатический состав работают 3 года с возможностью продления на 1 год по решению министра. Старший дипломатический состав, включая советников Посланника или Генерального консула, работает 4 года с возможностью продления на 1 год по решению министра. Послы работают 5 лет, и срок службы может быть продлен по решению Президента.

После этого дипломат должен вернуться и отработать 2 года в структуре МИД. Есть исключение для сотрудников, владеющих редкими языками, так как их услуги регулярно требуются.

«Коллегам хотел бы в первую очередь пожелать здоровья. Огромная рабочая нагрузка, ненормированный график работы часто дают о себе знать. У нас была такая поговорка, что рабочее место дипломата там, где он находится в настоящее время. Где бы ты ни был, ты никогда не снимаешь форму дипломата. Всегда и везде представляешь свою страну и любое сказанное тобой слово или совершенный поступок, не должны навредить Казахстану. Если описать дипломата, то выразился бы словами Брюса Ли. Дипломат как вода. Нальете его в кувшин, он примет форму кувшина, нальете его в чашку, он примет форму чашки. Но, когда нужно, он превращается в лед и обретает кристальную твердость. Коллегам желаю стрессоустойчивости и всегда стойко нести службу во благо национальных интересов», - пожелал Жанболат Усенов.