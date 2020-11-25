Какими должны быть члены партии Nur Otan, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о большой ответственности, которая лежит на партии «Nur Otan» и ее членах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия Nur Otan – это партия конкретных дел, основанных на здравом смысле. На нас лежит огромная ответственность за безопасное будущее Казахстана. Судьба нашей родины в руках истинных патриотов, являющихся активными членами партии и поддерживающих ее стратегию. Новые глобальные вызовы и угрозы, стоящие перед нашей страной, требуют мобилизации всех ресурсов и сил», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии Nur Otan.

По словам Президента, для этого нужна всеобъемлющая консолидация общества.

«Только в единстве и согласии мы сможем достичь всех наших целей. Поэтому важно последовательно развивать культуру политического диалога в нашей стране. Nur Otan выступал и будет выступать с повесткой, объединяющей всю нацию. Партия будет усиленно внедрять принцип верховенства закона. Без надлежащей законности и вытекающего отсюда порядка и гармонии в обществе, добиться прогресса невозможно. Это уже аксиома, подтвержденная мировой практикой. Наша программа сориентирована на построение развитого гражданского общества и экономически самодостаточного государства», - отметил Глава государства.

«Мы должны всегда помнить, что статус правящей партии заключается не в доступе к властным полномочиям, а возможности приносить реальную пользу стране и людям. Члены партии, особенно те, кто занимает высокие посты в системе госуправления, должны быть примером истинного трудолюбия, политической ответственности, гражданского патриотизма. Нет сомнений, в том, что именно такими наши партийцы будут оставаться и в будущем», - заключил К. Токаев.



