Какими будут зарплаты медработников в 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой работе по повышению заработных плат медицинским работникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана на 2020-2025 годы предусмотрено поэтапное увеличение заработной платы медицинских работников. К 2023 году планируется повысить заработную плату медицинских работников до 2,5 раз по отношению к средней заработной плате в экономике (до 561 тысяч тенге)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что с 5 января 2021 года согласно Кодексу Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» упразднена квалификационная категория.

«При этом, в рамках переходных положений осуществление доплат по действующим свидетельствам о присвоении квалификационных категорий будет продолжено. В соответствии со статьями 10 и 107 Трудового Кодекса Республики Казахстан заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда, определенными условиями трудового, коллективного договоров и (или) актами работодателя и для усиления повышения заинтересованности работников могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда, которые не могут быть ухудшены по сравнению с установленными условиями и предусматривать нормы, ухудшающие положения работников», - заключил зампремьера.