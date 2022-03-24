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    Какими будут зарплаты медработников в 2023 году

    24 Марта 2022, 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой работе по повышению заработных плат медицинским работникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана на 2020-2025 годы предусмотрено поэтапное увеличение заработной платы медицинских работников. К 2023 году планируется повысить заработную плату медицинских работников до 2,5 раз по отношению к средней заработной плате в экономике (до 561 тысяч тенге)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что с 5 января 2021 года согласно Кодексу Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» упразднена квалификационная категория.

    «При этом, в рамках переходных положений осуществление доплат по действующим свидетельствам о присвоении квалификационных категорий будет продолжено. В соответствии со статьями 10 и 107 Трудового Кодекса Республики Казахстан заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда, определенными условиями трудового, коллективного договоров и (или) актами работодателя и для усиления повышения заинтересованности работников могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда, которые не могут быть ухудшены по сравнению с установленными условиями и предусматривать нормы, ухудшающие положения работников», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Здравоохранение
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