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    Какими будут вузы в Шымкенте и Петропавловске, создаваемые по опыту Назарбаев Университета

    18 Февраля 2021, 17:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов рассказал о планах по созданию вузов по опыту Назарбаев Университета в Петропавловске и Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Назарбаев Университет состоялся как университет и дает свои результаты. Сама модель Назарбаев Университета, когда каждый факультет управляется зарубежными партнерами, уже доказала свою эффективность. При этом, естественно, предоставляется соответствующее образование. Обращая внимание на опыт Назарбаев Университета, было принято решение, что в Петропавловске и Шымкенте будут подобные вузы», - сказал Мирас Дауленов на брифинге в СЦК.

    По его словам, эти вузы будут отличаться соответствующей автономией.

    «У них будет несколько направлений подготовки, в том числе и по техническим направлениям, и по гуманитарным. И каждое направление будет сопровождаться соответствующей образовательной программой зарубежных партнеров. То есть, каждый зарубежный партнер будет отвечать за образовательную программу вместе с вузом», - отметил вице-министр.

    «В планах у нас строительство отдельных корпусов для этих вузов, строительство общежитий для преподавателей, для студентов. В настоящее время мы активно работаем с партнерами над стратегией. Самое главное – сама модель Назарбаев Университета может быть транслирована, и мы это покажем на примере Петропавловска и Шымкента», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы Назарбаев университет Шымкент
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