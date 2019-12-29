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    Какими будут нормы провоза товаров для личного пользования в 2020 году

    29 Декабря 2019, 17:40

    МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года будут снижены стоимостные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты таможенных пошлин, налогов, доставляемые перевозчиком и пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию ЕАЭС. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент госдоходов Мангистауской области.

    Стоимость ввозимых товаров для личного пользования будет снижена до 200 евро, при этом вес брутто останется неизменным - 31 кг .

    Напомним, в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, составляют 500 евро и 31 кг в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица. В случае превышения установленных норм, потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.

    Справочно: в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) единые ставки таможенных пошлин, налогов составляют 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

    Например, посылка, заказанная в зарубежном интернет-магазине, стоимость которой 300 евро, подлежит таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации, а также уплаты таможенных платежей по ставке 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы (т.е. 15 % от 100 евро). Или, допустим, если посылка стоит меньше 200 евро, но вес ее составляет 35 кг (т.е. больше весовой нормы на 4 кг), то обложению таможенными пошлинами подлежит 4 кг.

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    ЕАЭС
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