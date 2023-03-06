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      Экология

    Какими будут метеусловия в городах Казахстана

    6 Марта 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 6 марта в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут лишь в городе Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Экология Казгидромет Погода
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