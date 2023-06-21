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    Какими будут метеоусловия в городах страны 21 июня

    21 Июня 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 июня в городах РК не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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