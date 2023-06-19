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    Какими будут метеоусловия в городах РК

    19 Июня 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 июня в городах РК не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ»

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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