Какими будут метеоусловия в городах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 апреля неблагоприятные метеорологические условия в городах РК не ожидаются, передает МИА «Казинформ».

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Степени предупреждений устанавливаются в зависимости от уровня превышения максимально разовых концентраций загрязняющих веществ установленных нормативов.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



