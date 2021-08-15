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Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 15 августа
15 Августа 2021 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 августа благоприятные метеорологические условия во всех городах Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
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