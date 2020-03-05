Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Каким странам предоставляет образовательные гранты Казахстан

    5 Марта 2020, 13:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан объявил стипендиальную программу для граждан Азербайджана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно соглашению между Министерством образования и науки РК и Азербайджана, подписанным 3 апреля 2017 года, предоставляется 5 грантов на бакалавриат и 5 грантов в магистратуру. То есть страны друг-другу выделяют по 10 грантов», - сообщили в пресс-службе МОН РК.

    Ранее азербайджанское информационное агентство trend сообщило, что Министерство науки и образования Казахстана объявляет стипендиальную программу по бакалавриату и магистратуре для граждан Азербайджана на 2020-2021 учебный год. Преподавание будет идти на казахском, русском и английском языках.

    В МОН отметили, что такие соглашения есть ещё с 12 странами, в числе которых Китай, Венгрия, Кыргызстан, Беларусь и т.д.

    Двусторонние гранты предусматривают выделение одинакового количество грантов обеими сторонами.

    «Ещё есть два односторонних гранта. Франция в рамках программы «Абай-Верн» предоставляет нам 100 грантов (90 - магистратура, 10 - докторонтура). И Казахстан предоставляет 30 грантов гражданам Афганистана», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков