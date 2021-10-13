Каким репрессиям подвергалась религия в Казахстане в советское время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проектный офис Госкомиссии совместно с акиматом Туркестанской области провел очередной республиканский тематический семинар «Об обмене опытом по сбору материалов по жертвам политических репрессий – представителям традиционного духовенства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе семинара приняли участие представители рабочих групп Региональных комиссий всех регионов Республики. В семинаре также приняли участие государственный служащие, священнослужители, ученые, общественные деятели, специалисты, волонтеры.

В своем выступлении на республиканском тематическом семинаре член Государственной комиссии, руководитель Проектного офиса Госкомиссии Сабыр Касымов отметил, что репрессиям подвергались представители всех религий, поскольку советское государство проводило политику государственного атеизма, направленную на вытеснение религии из общественной сферы, а также из сознания людей, из их системы ценностей.

Политические репрессии в Казахстане приобрели по-настоящему широкомасштабный, системный характер с начала реализации антинародной программы «Малый октябрь» в Казахстане. При этом главными механизмами и методами преследования явились: конфискация зданий мечетей, храмов, синагог; преследование и физическое уничтожение, лишение свободы священнослужителей; лишение религиозных общин государственной регистрации, закрытие религиозных заведений и религиозных изданий, фактический запрет на активную религиозную деятельность вне мечетей, церквей, синагог и иных религиозных зданий.

По некоторым данным, в Казахстане в период 1928-1933 годы закрыто 198 мечетей и церквей. До 1929 года арестовано 2469 ишанов и отправлены на каторгу. А за 1931-1932 годы в нашей республике арестованы и привлечены к уголовной ответственности 19 800 служителей веры. В 1940 году в Карлаге в заключении находились 355 ишанов. Вместе с ними подвергались репрессии члены их семьей, рядовые служители мечетей.

Такое же положение в православной церкви Казахстана. По данным преподавателя Алматинской духовной семинарии Якова Воронцова, на сегодняшний день на территории Казахстана и Средней Азии установлено 5379 репрессированных служителей этой веры. Более 4000 из них на территории Казахстана. 2000 имен из них размещены на сайте. Но список регулярно обновляется и пополняется, поскольку поиск продолжается. Имеются факты, когда служителей веры сжигали заживо, рубили шашками, закалывали штыками и т.д.

С. Касымов отметил, что многие сведения по жертвам политических репрессий – представителям традиционного духовенства намеренно уничтожены или утеряны, некоторые до сих пор засекречены и еще не изучены, религиозные деятели осуждались не только за защиту религиозных ценностей, но и по другим составам преступлений. По этим и другим причинам полных данных, объективно характеризующих масштабы репрессий казахстанского духовенства, мы не имеем до сих пор. Задача Государственной комиссии, научных учреждений и в целом широкой общественности – полное изучение и этой категории жертв политических репрессий советского времени, внесение предложений для полной политической и юридической реабилитации невинно пострадавших.



