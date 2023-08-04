Каким правоохранительным органам доверяют казахстанцы больше всего?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК «Уровень доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе», все больше казахстанцев чувствуют себя небезопасно. Так, к примеру, доля казахстанцев, которые чувствуют себя небезопасно, идя по улице в одиночестве в районе своего проживания, выросла за год с 2,7% до 6,5%, а доля тех, кто чувствует себя совсем не безопасно — с 0,4% до 1,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.



В полной безопасности в подобной ситуации чувствуют себя 57,9% опрошенных (годом ранее — 58,3%), достаточно безопасно — 33,7% (годом ранее — 37,8%).

В обследовании приняли участие по одному человеку в возрасте от 15 до 80 лет из чуть более чем 18 тысяч домохозяйств.

Самой главной причиной чувства небезопасности у респондентов в текущем году стало отсутствующее или недостаточное освещение - 21,4%. Следом идут низкий уровень безопасности - 17%, страх выходить в одиночестве - 16,7%, страх подвергнуться нападению - 16%, состояние здоровья - 14% и отсутствующее или редкое патрулирование полицией - 9,5%.

В разрезе видов правоохранительных органов чаще всего граждане обращаются за помощью к полиции - 19,8%. К органам судебной системы и прокуратуре обращались 6,4%, к противопожарной службе — 4,1% опрошенных. Намного меньше респондентов обращались за помощью к службе экономических расследований - 0,4% и Антикоррупционной службе - 0,8%. При этом 62,1% опрошенных совсем не обращались за помощью к правоохранительным органам.

Самый высокий уровень доверия среди правоохранительных органов наблюдается к противопожарной службе - 72,1%. Следом идут полиция - 57,5%, прокуратура - 57,1% и органы судебной системы - 55,2%. Меньше всего респондентов доверяют службе экономических расследований - 40,2% и Антикоррупционной службе - 43,4%.

Тем временем не доверяют казахстанцы чаще всего органам Антикоррупционной службы и службе экономических расследований: 5,5% и 4,6% соответственно. Следом идут полиция - 4,3%, органы судебной системы - 4% и прокуратура - 3,9%. Уровень недоверия к противопожарной службе составляет всего 1,1%.