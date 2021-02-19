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    Каким образом будет финансироваться дефицит республиканского бюджета в 2021 году

    19 Февраля 2021, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каким образом будет финансироваться дефицит республиканского бюджета в 2021 году, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году дефицит республиканского бюджета составляет 3,4% к ВВП или 2,6 трлн. тенге. Его финансирование планируется за счет средств внутреннего фондового рынка путем выпуска государственных ценных бумаг», - сказал Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

    Однако, по его словам, учитывая ограниченные ресурсы внутреннего рынка, неизбежно осуществление внешнего заимствования.

    «Прежде всего, в высоко коррелирующей с тенге валютой – в российских рублях. Также рассмотрим варианты заимствования путем выпуска еврооблигаций и привлечения средств у международных финансовых организаций. Помимо этого, будет разработана среднесрочная программа по выпуску государственных ценных бумаг в иностранной валюте на бирже МФЦА», - сообщил министр.

    Он подчеркнул, что это позволит привлечь международных инвесторов на внутренний рынок и поддержит дальнейшее развитие биржи МФЦА.

    «В целом, будет обеспечено своевременное и полноценное финансирование дефицита республиканского бюджета на приемлемых условиях, с учетом сбалансированности структуры долга по срокам, без допущения пиков платежей, минимизации валютных рисков и по приемлемым ставкам. Поддержание уровня госдолга на безопасном уровне является одним из приоритетных направлений нашей стратегии»,- заключил Е. Жамаубаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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