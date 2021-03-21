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    Каким компаниям можно передать пенсионные в доверительное управление

    21 Марта 2021, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде озвучили список компаний, которым можно передать пенсионные накопления в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Требования к управляющим инвестиционным портфелем устанавливаются Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). На текущий момент требованиям, утвержденным Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка к управляющим инвестиционным портфелем, соответствуют 6 из 18 действующих на рынке и обладающих лицензиями Агентства управляющих компаний: «First Heartland Jysan Invest»; АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»; АО «Halyk Global Markets» (ДО АО «Народный Банк Казахстана»); АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»; АО «First Heartland Capital»; АО «Сентрас Секьюритиз», - сообщили в ЕНПФ в ответ на запрос редакции.

    Однако для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление этим компаниям необходимо наличие договора о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиального договора, заключенного между ЕНПФ, УИП и банком-кастодианом.

    «Сейчас уже 4 компании из 6 заключили договор с ЕНПФ и кастодиальный договор с ЕНПФ и банком-кастодианом. Это «First Heartland Jysan Invest», АО «Halyk Global Markets», АО «BCC Invest» и АО «Сентрас Секьюритиз». Вкладчик может сделать выбор из этих управляющих компаний и перевести часть своих накоплений, превышающую порог достаточности. Рекомендуем предварительно внимательно изучить информацию о компании и, прежде всего, ее инвестиционную декларацию. Требования по лимитам инвестирования и перечню финансовых инструментов УИП устанавливаются АРРФР», - говорится в ответе.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ЕНПФ Общество
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