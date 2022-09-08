Каким должен быть градостроительный кодекс – Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире программы «Новое время» телеканала «Jibek Joly» урбанист Улыбек Киманов поделился мнением о том, что изменит градостроительный кодекс, который примут в стране по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, поручено разработать интерактивную карту земельных участков и схем коммунальных сетей по каждому городу, дополнив транспортной и коммунальной инфраструктурой. По словам урбаниста, у местных исполнительных органов имеется интерактивная карта земельных участков, однако она может быть разрозненной.

«Если говорим о необходимости единого доступа для тех же инвесторов, которые желают вкладывать в экономику, строить по общим правилам дома, должно быть единое окно, чтобы человек пришел, посмотрел на интерактивную схему и увидел свободные участки, есть ли инженерные коммуникации. Думаю, что в этом тезисе Президент говорил о создании единого окна, где была бы вся информация в удобном формате», - пояснил Улыбек Киманов.

Урбанист ответил, каким должен быть градостроительный кодекс.

«Жду документа, чтобы понять, в какую сторону пойдет фокус документа, потому что в текущем состоянии градостроительство регулируется единым законом об архитектурной, градостроительной и строительной отрасли. Если мы говорим о создании градостроительного кодекса, то, скорее всего, акцент сместится в сторону единого подхода градостроительства по Казахстану, где будут брать за основу разумное градостроительство», - добавил Улыбек Киманов.



