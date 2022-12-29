Каким был 2022 год для казахстанской экономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2022 год характеризуется значительным спадом экономики во всем мире. Его вызвали высокая инфляция, ситуация в Украине, последовавшие за ней санкции против России, дефицит энергоносителей и продовольствия. Эти же факторы оказали влияние и на состояние экономики Казахстана. Подробнее об экономических перепадах уходящего года - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В мире

В отчете за 2022 год президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что в настоящее время страны с низким и средним уровнем дохода сталкиваются с существенным ростом цен на природный газ, удобрения и самым тяжелым за последнее десятилетие продовольственным кризисом. Масштабы нестабильности, конфликтов и насилия растут во многих странах мира, включая Афганистан, Эфиопию, регион Сахель и Йемен. Конфликт в Украине привел к гибели людей, уничтожению жилья и средств к существованию, появлению миллионов беженцев и разрушению инфраструктуры. Стоимость восстановления уже оценивается в миллиарды долларов.

В связи с ростом цен на энергоносители и продукты питания, а также огромным неудовлетворенным спросом Европы на природный газ, развивающиеся страны сталкиваются с новыми нагрузками на население и экономику. Нарушение поставок энергоносителей снижает темпы роста, особенно в странах, зависящих от импорта топлива. Рост цен на природный газ и его дефицит поставили под угрозу поставки удобрений и урожайность сельскохозяйственных культур, дестабилизируют электросети и увеличивают масштабы использования сильно загрязняющих окружающую среду видов топлива.

В Центральной Азии, согласно опубликованным прогнозам, в 2022 году объем производства товаров и услуг в этом регионе сократится на 3%, поскольку ситуация в Украине и ее последствия сказываются на товарных и финансовых рынках, торговых и миграционных связях, а также уровне доверия со стороны предпринимателей и потребителей.

В Казахстане

Как считают в Евразийском банке развития, экономика Казахстана в 2022 году продемонстрировала устойчивость к внутренним и внешним шокам. Это стало возможным, в том числе благодаря мерам налогово-бюджетной политики. По оценкам ЕАБР, рост экономики Казахстана в этом году может составить 2,8%, что является достаточно сильным показателем с учетом текущих условий.

Инфляция

По данным Национального банка РК, в ноябре годовая инфляция составила 19,6%. Социально-значимые продовольственные товары, согласно информации Бюро национальной статистики, включающие 19 наименований, по состоянию на 20 декабря подорожали на 22% за год. Это выше аналогичного периода 2021 года на 11,6 процентных пункта. Цены на продукты продолжают расти. За последнюю отчетную неделю их стоимость повысилась на 0,2%, за период с начала месяца – на 0,6%, за период с начала года – на 22,3%.

Чтобы стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе Нацбанк несколько раз за год повышал размер базовой ставки. Если в январе она была 10,25%, то в декабре – уже 16,75%.

«Нацбанк ожидаемо повысил базовую ставку и значительно ухудшил свой прогноз по инфляции с умеренным ухудшением прогноза экономического роста. При этом сохранение базовой ставки на текущем уровне в течение определенного времени будет оказывать дезинфляционный эффект на экономику, потому в Нацбанке считают, что дальнейшего повышения при отсутствии шоков, ожидать не стоит. Мы полностью поддерживаем данное решение и особенно рады за форвард гайданс, который, впервые за долгое время, является однозначным и четким сигналом для экономических агентов», - поделился мнением казахстанский экономист Галымжан Айтказин.

Другой независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает очередное повышение базовой ставки плохим решением. По его словам, повышая базовую ставку, Нацбанк только загоняет экономику в рецессию, но никак не снижает инфляцию. Кроме того, Нацбанк свой собственный прогноз пересматривает в третий раз, то есть опубликованные модели и прогнозы не работают.

Тенге

Что касается национальной валюты, то официальный курс доллара к тенге в январе составлял 433 тенге за 1 доллар США. По итогам торгов 23 декабря, рыночный курс тенге сложился на уровне 461,97 тенге за доллар США, укрепившись за неделю на 1,4% (с 468,56). 27 декабря закончился укреплением тенге до 460,3 за доллар.

В этом году несколько месяцев обменный курс тенге к евро значительно отставал от обменного курса тенге к доллару США. Так, в моменте на форекс бирже валютные пары EURKZT и USDKZT торговались по 460 и 479 соответственно, в обменниках Астаны диапазон курса тенге к евро составлял 465-475, а доллара США 478-482. Традиционно ситуация с курсом евро была обратная, и евро был дороже доллара США для казахстанцев. Одно из ключевых объяснений такой ситуации с курсами валют, как пояснил экономист Галымжан Айтказин, заключалось в глобальном укреплении американского доллара США и с ужесточением денежно-кредитной политики США. Напротив, Европейский центральный банк проводил менее жесткую денежно-кредитную политику, что вкупе с вероятной экономической рецессией в еврозоне из-за введения санкций в отношении России негативно сказалось на евро.

Официальный курс рубля в марте этого года средний курс рубля падал до 4,73 тенге из-за спецоперации в Украине в конце февраля. В апреле этого года в среднем курс рубля составлял 5,77 тенге. Укрепление рубля продолжилось после ухода из страны иностранных брендов и объявления санкций. В мае официальный обменный курс достигал уже 7,41 тенге, в конце сентября курс российского рубля составлял 8,24 тенге. Одной из причин сильного рубля, как отмечал экономист Андрей Чеботарев, было отсутствие импорта. При этом Россия экспортировала достаточно много нефти, получая за это валюту, которая оставалась в стране. Когда чего-то много, это всегда падает в цене, считает аналитик.

В декабре российский рубль впервые за долгое время начал демонстрировать резкое ослабление по отношению к доллару США. Главной причиной для падения рубля стал обвал цены на нефть.

«Значительное давление на обменный курс рубля оказывает не только падение экспортной выручки страны вследствие падения экспорта, как в объемах, так и в цене дисконта Urals, но и постепенное восстановление импорта. Так, бюджетная статистика показывает, что налоговые поступления в федеральный бюджет от импорта в ноябре в абсолютном выражении выросли на 38 млрд рублей к предыдущему месяцу и составили 337 млрд рублей - максимальное значение с начала конфликта. Поэтому объяснение резкого ослабления рубля со стороны Банка России является неполным», - разъяснил Г. Айтказин.

А. Чеботарев подчеркнул, что снижение курса рубля ослабит давление от инфляции, так как российский импорт для Казахстана подешевеет.

Санкции

За январь–октябрь этого года Казахстан получил за экспорт товаров более 71 млрд долларов США – это рекордный показатель для этого периода за последние годы. За 10 месяцев Казахстан получил за продажу нефти за рубеж 41,6 млрд долларов США – сразу на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом физический объем изменился незначительно (плюс 0,3 %). Динамику объясняет лишь рост котировок на международных рынках.

Как объяснил Галымжан Айтказин, основной причиной роста является рост нефтяных цен и спроса на казахстанскую нефть в мире на фоне экономических санкций в отношении РФ. Такая зависимость Казахстана от сырьевого экспорта наглядно демонстрирует отсутствие должной диверсификации экономики на текущем этапе развития.



