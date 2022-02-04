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    Каким будет законопроект о банкротстве в Казахстане – концепция

    4 Февраля 2022, 20:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев представил концепцию законопроекта «О банкротстве физлиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основанием для разработки явилось поручение Президента РК. Вопрос обсуждался уже давно. 5 января Глава государства поручил Правительству приступить к разработке закона «О банкротстве физлиц». Как вы знаете, в настоящее время значительное число граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения в результате экономического спада, потери работы, нетрудоспособности и других причин. Для исправления ситуации необходим ряд мер, среди которых внедрение надежной и своевременной системы восстановления платежеспособности и банкротства физлиц. В этой связи Правительством начата работа по разработке соответствующего законопроекта», - сказал Марат Султангазиев на межведомственной комиссии.

    Он перечислил вопросы, которые будут охвачены документом.

    «По процедурам, применяемым в отношении физлица. Во избежание создания чрезмерной нагрузки на суды, а также обеспечения доступности процедуры банкротства для более широкого круга лиц, законопроект предусматривает процедуру внесудебного банкротства, а также применения через суды процедуры восстановления платежеспособности и судебного банкротства физлиц. То есть внесудебной и судебной. Процедуру внесудебного банкротства предлагается применить к физическим лицам, имеющим долг в размере до 1600 МРП, который не смог взыскать судебный исполнитель», - отметил вице-министр.

    По его словам, это порядка 5 млн тенге.

    «Также данную процедуру могут применить физические лица, имеющие долги перед банками второго уровня, коллекторами и микрофинансовыми организациями, срок по которым истек более пяти лет. Процедуру судебного банкротства или восстановления платежеспособности вправе применить лица, чья задолженность превышает 1600 МРП», - добавил спикер.

    В последствии применения физлицами процедуры банкротства в целях исключения злоупотребления, физлицу запрещается после завершения таковых процедур:

    -получать в течение пяти лет займы в банках и микрофинансовых организациях;

    -в течение трех лет выезжать за пределы РК, за исключением случаев по необходимости проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и проведения погребения близкого родственника, то есть в особых случаях выезд за границу допустим.

    «Кроме того, физические лица не освобождаются от долгов в случае выявления факта предоставления ими ложной информации о своем финансовом положении, сокрытии информации о своем имуществе. Повторными процедурами эти же граждане могут воспользоваться только через семь лет», - заключил М. Султангазиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минфин РК
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